West Ham, Pellegrini resiste: il tecnico confermato fino al Boxing Day

Manuel Pellegrini rischia, ma ancora non saluta. Come riporta The Guardian, la vittoria di sabato contro il Southampton ha dato un po' di tempo in più al tecnico del West Ham, che dovrebbe dunque essere confermato almeno fino alla sfida col Crystal Palace in programma il prossimo 26 dicembre a Selhurst Park. Intanto, gli Hammers continuano però a sondare il terreno coi suoi possibili sostituti .