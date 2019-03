West Ham, Pellegrini: "Rimontare è stato importante per squadra e tifosi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la splendida rimonta per 4-3 conquistata contro l'Huddersfield, il manager del West Ham Manuel Pellegrini ha detto: "Penso che questo sia il tipo di gara per i tifosi Penso che tutti siano rimasti delusi quando stavamo perdendo 3-1, ma abbiamo fatto bene a rimontare. Ero arrabbiato? Certo, abbiamo detto che questa è una squadra che gioca bene, non segna molti gol ma fa bene sui calci piazzati. Per noi è molto importante avere una grande squadra, in alternativa puoi cambiare il gioco con Samir Nasri, Javier Hernandez e Lucas Perez come abbiamo fatto oggi. Odio davvero quando la mia squadra gioca male, o vinciamo o perdiamo ma voglio giocare bene, ma vincere è l'importante, vincere 4-3 e segnare tre gol negli ultimi 10 minuti è positivo per la squadra e buono per i tifosi".