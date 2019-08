West Ham, Pellegrini: "Risultato eccessivo. Serve più aggressività"

© foto di Imago/Image Sport

Brutta sconfitta rimediata dal West Ham, battuto in casa 5-0 dal Manchester City al debutto di Premier League. "Sapevamo prima della partita che sarebbe stato difficile", ha ammesso il tecnico degli Hammers Manuel Pellegrini. "È difficile parlare quando perdi 5-0. Non credo che il risultato rifletta la differenza tra le squadre. Dobbiamo giocare da squadra. Ripeto, nel primo tempo non ero contento del nostro modo di giocare. Nel secondo tempo abbiamo concesso troppo spazio. Questo match sarà utile. Sappiamo che questa Premier League è difficile. Forse possiamo essere un po' più aggressivi. Vi do le statistiche. il Man City ha fatto 13 falli, noi ne abbiamo fatti cinque", ha spiegato l'allenatore.