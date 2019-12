© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria fondamentale conquistata dal West Ham che ha trionfato per 1-0 in casa del Southampton. Può respirare il traballante Pellegrini che dopo la vittoria ha detto: "Abbiamo avuto una reazione contro il Chelsea dopo che non vincevamo per diversi motivi e questa è stata una gara simile a quella. Abbiamo difeso bene, siamo stati solidi e abbiamo anche provato a segnare e vincere la partita. Lo abbiamo fatto. Sei punti su sei disponibili nelle gare contro Chelsea e Southampton in trasferta, credo che siano un ottimo bottino. Pressione su di me? Abbiamo conquistato tre punti importanti. Forse abbiamo avuto un momento difficile ma non ho mai perso la fiducia in ciò che facciamo. Leggo i giornali ma non sono stupido. Mi concentro sempre sulla vittoria".