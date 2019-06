© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Callum Wilson è il nome nuovo per il West Ham, che vuole rinforzare il reparto offensivo. L'attaccante inglese del Bournemouth, secondo quanto riportato dal Sun, potrebbe essere un'alternativa valida per i londinesi, ma le cherries chiedono almeno 35 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro. In questo campionato ha messo a segno 14 gol in 30 partite.