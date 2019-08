© foto di Giulia Prosperi

Aaron Long è ancora in attesa di potersi unire al West Ham. Gli Hammers, si apprende da Sky Sports UK, sono ormai ad un passo dall'aggiudicarsi il centrale statunitense dei New York Red Bulls, il quale però necessità del permesso di lavoro per trasferirsi in Inghilterra, e spera di riuscire ad ottenerlo entro la fine del mercato inglese (8 agosto). Il giocatore è stato accostato anche alla Fiorentina.