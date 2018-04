West Ham, pronti 15 milioni per Kagawa del Borussia Dortmund

Il valzer degli esterni: da Suso a Chiesa, passando per Under

Il giro potrebbe partire da Suso, ma anche da Mandzukic, Under o Chiesa. In estate, mai come la prossima verrebbe da dire, in Serie A ci sarà una sorta di valzer, un giro di esterni che rende bene l'idea di come, oramai, le ali siano tornate di moda, così come il 4-3-3 (o 4-2-3-1)...