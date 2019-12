Hammers quart'ultimi in Premier hanno ieri esonerato Pellegrini

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - David Moyes dovrebbe tornare alla guida del West Ham, che ha ieri esonerato Manuel Pellegrini. Per il tecnico scozzese, che si è già seduto sulla panchina degli Hammers tra novembre 2017 e maggio 2018, è pronto un contratto di 18 mesi, scrive oggi il Daily Mail. Dopo la sconfitta patita ieri in casa contro il Leicester, Il West Ham è piombato pericolosamente al quartultimo posto in Premier con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. (ANSA).