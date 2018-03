West Ham, protesta dei tifosi e invasioni di campo: intervengono i giocatori

Brutta sconfitta rimediata dal West Ham che in casa è stato sconfitto 3-0 dal Burnley e ha vissuto un pomeriggio da incubo a causa della protesta dei tifosi. Alcuni di loro infatti sono entrati in campo e sono stati fermati dagli steward e dai giocatori di casa che non hanno per niente apprezzato un tale comportante. Altri hanno esposto striscioni contro la società ed alcuni hanno cercato di raggiungere la tribuna dei proprietari che poi hanno dovuto lasciare lo stadio scortati.

Il tutto è stato controllato dalla sicurezza ma il West Ham ha lanciato un'indagine interna per individuare i responsabili come si legge sul comunicato ufficiale del club inglese: "Il West Ham United ha immediatamente lanciato un'indagine completa e approfondita sugli incidenti che hanno rovinato la seconda metà della partita odierna e si impegna a intraprendere azioni decisive e appropriate. Una riunione di emergenza è stata convocata con tutte le parti interessate".

Anche il tecnico degli Hammers, David Moyes ha condannato gli episodi: "Vogliamo il supporto dei tifosi, ma non puoi oltrepassare la linea e scendere in campo. Tutto quello che chiedo è che tutti si uniscano e cerchiamo di ottenere abbastanza punti per assicurarci di restare in Premier".

The #WHUFC fans made their feelings known during the 3-0 defeat by Burnley at London Stadium.

Have you ever seen it quite like this, Hammers fans? pic.twitter.com/dYthc2rI5Q

— BBC London Sport (@BBCLondonSport) 10 marzo 2018