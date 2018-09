West Ham sempre ko in quattro gare, Pellegrini: "Inizio preoccupante"

© foto di Imago/Image Sport

Il West Ham anche contro il Wolverhampton è uscito sconfitto ottenendo la quarta sconfitta nelle prime quattro gare di Premier League. Dopo la gara il tecnico degli Hammers Manuel Pellegrini ha detto: "Non penso che sia una brutta partenza, è una bruttissima partenza, non possiamo perdere sei punti qui in casa, giocare contro il Liverpool e l'Arsenal e non giocare così bene è comprensibile, ma se perdiamo anche in casa la cosa è preoccupante. Sono solo quattro partite, non smetteremo di combattere ora. Il campionato è appena iniziato e risolveremo questo problema".