Sky Sports UK spiega come sul conto di Maxi Gomez, attaccante di proprietà del Celta Vigo al centro di numerose voci di mercato, si stia assistendo ad un tentativo di sorpasso da parte del West Ham nei confronti del Valencia, che sembrava aver trovato un accordo per il trasferimento con il coinvolgimento nell'operazione anche dell'attaccante Santi Mina. Gli Hammers però, si apprende, hanno intensificato i contatti con il calciatore, che adesso avrebbe come destinazione preferita la squadra londinese.