© foto di Giulia Prosperi

Dopo l'esonero di Manuel Pellegrini, ha parlato il co-presidente del West Ham David Sullivan che al sito ufficiale degli Hammers ha commentato così la decisione maturata dopo il ko subito contro il Leicester: "E' con grande delusione che abbiamo dovuto prendere questa decisione. Manuel è un gentiluomo ed è stato un vero piacere lavorare con qualcuno del suo calibro. Tuttavia, è diventato chiaro che è necessario un cambiamento per riportare il club in linea con le nostre ambizioni di questa stagione. Abbiamo ritenuto che fosse necessario agire ora per dare al nuovo manager il più tempo possibile per tentare di raggiungere questo obiettivo".