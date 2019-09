West Ham, Yarmolenko è rinato: "Borussia Dortmund, nessun rancore"

© foto di Newspix/Image Sport

Andriy Yarmolenko, in teoria, avrebbe dovuto essere il sostituto di Ousmane Dembele, venduto a peso d'oro al Barcellona, nella rosa del Borussia Dortmund. Poi però il fantasista ucraino non ha rispettato le attese, lasciando la Germania un anno dopo per accasarsi al West Ham. Oggi, dal ritiro della nazionale ucraina, è tornato a parlare di quel momento: "Non mi aspettavo che me ne sarei andato così in fretta. Nessun rancore, anche se il modo in cui si sono liberati di me non mi è piaciuto. Ho avuto periodi belli e meno belli lì, anche se è una squadra che merita grande rispetto e mi ha fatto crescere. Ma sono molto felice di essermi trasferito in Inghilterra, nel West Ham", ha dichiarato a sport.ua.