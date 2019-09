© foto di Federico Gaetano

Willian non vuole lasciare Londra. Nonostante un contratto col Chelsea in scadenza al termine dell'attuale stagione, il trequartista brasiliano - intervistato dall'Evening Standard - s'è così espresso sul suo futuro: "Mi resta un anno, è vero, ma io adoro giocare al Chelsea e da parte mia dico che voglio restare. Adoro questo club, adoro vivere a Londra e la mia famiglia adora vivere qui. Sono qui da sei anni, quindi per me tutto è perfetto", ha detto.