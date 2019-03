© foto di Federico Gaetano

Dal ritiro della Nazionale brasiliana l'esterno offensivo del Chelsea, Willian, parla del suo futuro: "Non so se qui mi amano, ma naturalmente voglio continuare con il Chelsea: questo club è molto speciale per me, ho vinto i titoli qui, ho l'affetto dei tifosi e delle persone che lavorano nel club. Sono felice quando gioco bene ed è bello per me segnare un gol. Posso dare anche di più".