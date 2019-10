Wimbledon, mister Downes squalificato 28 giorni per calcioscommesse

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Il tecnico del Wilmbledon Wally Downes è stato squalificato per 28 giorni per aver violato le regole sulle scommesse stilate dalla FA. Il tecnico ha effettuato 8 scommesse su partite di calcio tra il 2013 e il 2019, fatto ritenuto "grave" dalla Federazione inglese. Il 58enne adesso sta trattando col club per cercare di non essere esonerato a causa di questa squalifica che lo costringerà a saltare ben 8 partite in League One, in un momento dove la sua squadra si trova in piena lotta per non retrocedere.