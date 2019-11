© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Harry Winks è uno dei giocatori maggiormente valorizzati da Mauricio Pochettino. Prodotto del vivaio, il centrocampista è stato lanciato in prima squadra proprio dall'argentino arrivando anche a conquistare la maglia della Nazionale inglese. Oggi attraverso Instagram ha voluto salutare il suo mentore, esonerato nella serata di ieri: "Mister, sarò sempre grato per la fiducia riposta nei miei confronti. Mi hai dato l'opportunità di realizzare il mio sogno di giocare in questa grande squadra. Grazie per tutte le cose che mi hai insegnato come giocatore e come uomo. Ti auguro il meglio per il futuro. Grazie".