Ignacio Camacho, centrocampista del Wolfsburg, vede la sua carriera in pericolo. Il giocatore ha subito due interventi alla caviglia ma la situazione non sembra migliorata, come confermato dal direttore sportivo del club, Jorg Schmadtke. "Ignacio ha bisogno di tempo. Nel 2020 rivedremo insieme la situazione" ha dichiarato alla Bild, ammettendo che l'ipotesi di fine carriera è stata presa in considerazione. Camacho, 29 anni, non gioca una partita di Bundesliga da un anno.