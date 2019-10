Wolfsburg, Glasner: "Prossime due gare decisive per i sedicesimi"

© foto di Imago/Image Sport

Oliver Glasner, allenatore del Wolfsburg, ha parlato in conferenza della prossima sfida di Europa League contro il Gent: "Il Gent ha vinto tutte le ultime partite che ha giocato in casa, controllano il gioco quando sono qui e creano tante occasioni da gol. Non sarà una partita facile da decifrare. Non vediamo l'ora di confrontarci con loro. La gara contro il Lipsia ci dà sicurezza ma ormai fa parte della storia. Le due partite contro il Gent saranno determinanti per passare il turno. Turn over? Abbiamo quattro partite nei prossimi 9 giorni quindi dovremo tenere conto anche delle condizioni atletiche".