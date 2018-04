Wolfsburg, Labbadia: "Non abbiamo lavorato come una squadra"

Il tecnico del Wolfsburg Bruno Labbadia ha commentato la pesante sconfitta sul campo del Borussia Moenchengladbach: "Abbiamo concesso facilmente i gol. Il Borussia ha incrementato il proprio vantaggio su errori nostri e su palle perse - riporta Kicker.de -. Nel secondo tempo di gara abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare nel primo. Non abbiamo lavorato come una squadra, dobbiamo affrontare le cose in maniera chiara ora”.