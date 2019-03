© foto di Imago/Image Sport

Bruno Labbadia, allenatore del Wolfsburg ha commentato così la sconfitta per 6-0 subita in casa del Bayern Monaco: "Abbiamo visto una squadra molto, molto forte del Bayern oggi e una molto, molto debole, ovvero noi, molte cose non hanno funzionato, solitamente siamo più coraggiosi. Oggi non l'abbiamo fatto, non abbiamo dimostrato di essere la seconda miglior squadra in trasferta perché non abbiamo lavorato come collettivo, sono cose che dobbiamo accettare in una giornata del genere, anche se fa male, dobbiamo pulirci le ferite e congratularci con l'avversario".