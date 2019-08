Wolverhampton, accelerata per l'ex Juventus Lemina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i tanti nomi che circolano in Europa in questa sessione estiva di mercato c'è anche quello di Mario Lemina, che ha già dichiarato di voler lasciare il Southampton. Stando a quanto riferito da Footmercato, il Wolverhampton sta provando ad accelerare su questo fronte. Trattativa avviata con i Saints per un prestito con obbligo di riscatto, anche se ancora non sono note le cifre. Sul centrocampista ex Juventus ci sono anche il Saint-Etienne e altri club spagnoli e inglesi, ma i Wolves vogliono chiudere il prima possibile: ancora cinque giorni a disposizione, poi ci sarà il gong in Premier.