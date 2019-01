© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Wolverhampton punta il "Messi iraniano". Come riporta Sky Sports UK, gli Wolves sarebbero in trattativa col Rubin Kazan per prendere l'attaccante Sardar Azmoun in questa finestra di mercato. Il classe '95 è stato grande protagonista in Coppa d'Asia e ha già attirato su di sé l'interesse di diverse big europee.