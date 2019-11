© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Wolverhampton ha perso il difensore Willy Boly per infortunio e nel mercato di gennaio probabilmente attingerà da altri club per coprire il buco. L'ultimo obiettivo - si legge sul Daily Mail - è Gabriel Magalhaes (21) del Lille, una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, per il quale verrà fatto ben presto un tentativo.