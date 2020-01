In campo in questo momento per il turno di FA Cup contro il Manchester United, il Wolverhampton non ha a disposizione Patrick Cutrone, né tra i giocatori scelti dal 1' né in panchina. Sembrerebbe questo un ulteriore segnale di un allontanamento sempre più inevitabile dal massimo campionato inglese per l'attaccante cresciuto nel settore giovanile del Milan e seguito con insistenza dalla Fiorentina nelle ultime ore.