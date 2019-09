Wolverhampton, Espirito Santo: "Braga? Non partiamo favoriti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, si è così espresso alla vigilia della partita di Europa League contro i suoi connazionale del Braga: "Non è solo una questione mia, tutti dovrebbero essere orgogliosi: i tifosi, la società, lo staff, i giocatori... Abbiamo tutti contribuito a questo. Siamo nella fase a gironi di Europa League: godiamoci il momento, ma pronti a competere. Ciò che conta di più è che si continui a crescere. Abbiamo una lunga strada davanti e dobbiamo sapere che non è l'ultimo capitolo. Il Braga è un avversario che rispettiamo, li abbiamo analizzati e sono una squadra bilanciata e molto competitiva. Non penso che partiamo da favoriti".