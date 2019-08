Wolverhampton, Espirito Santo: "Cutrone può offrirci nuove soluzioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuno Espirito Santo, manager del Wolverhampton che sarà il prossimo avversario di Europa League del Torino, ha parlato a Sky dopo la vittoria nel ritorno del terzo turno con gli armeni del Pyunik, proiettandosi già al prossimo impegno, in Premier contro il Manchester United: "Prestazione positiva, come anche già con il Leicester. Lunedì sarà dura, lo United ci metterà alla prova. Sono contento dell'etica e dell'impegno che ci stanno mettendo i nuovi, come Cutrone, che ci possono dare ottime soluzioni ed opzioni. Prenderemo la decisione migliore per la formazione giusta da schierare".