Secondo quanto riportato dai media inglesi, l'allenatore del Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, starebbe pensando a Tammy Abraham come rinforzo per la prossima stagione. L'attaccante di proprietà del Chelsea, 21 anni, ha segnato 25 reti in 37 partite con la maglia dell'Aston Villa, dove è in prestito fino al termine della stagione.