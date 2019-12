A margine della straordinaria vittoria in rimonta sul Manchester City, il tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo ha parlato ai cronisti in zona mista: "È stata una grande serata, una partita fantastica. L'inferiorità numerica del Manchester City ha chiaramente inciso, ma è stata comunque un'ottima partita. All'intervallo avevo detto ai giocatori di restare in partita e di continuare a fare le stesse cose. Non l'abbiamo fatto, abbiamo concesso il secondo gol e ci siamo complicati la vita, ma poi c'è stata una reazione fantastica. I gol sono stati molto belli".