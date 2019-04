© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Protagonista di un'ottima prima stagione in Premier League, Raul Jimenez è stato riscattato dal Wolverhampton. L'attaccante messicano, classe 1991, ha segnato 15 reti in 37 partite e attraverso il sito ufficiale del club ha ringraziato così: "E' un grande onore per me essere un giocatore di questo club, voglio fare la storia di questo club".