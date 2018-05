Wolverhampton, obiettivo Lindelof per una difesa da Premier League

© foto di Gaetano Mocciaro

Il Wolverhampton pensa in grande in vista della prossima stagione. Come riporta il Sun, tra i tanti profili di livello finiti nel mirino del club neopromosso in Premier League, ci sarebbe infatti anche quello di Victor Lindelof. Per il difensore del Manchester United, classe '94, è pronta un'offerta importantissima.