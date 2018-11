Cremonese, per la porta si pensa a Rafael del Cagliari

Brescia, Cellino: "I miei giocatori devono far vita da professionisti"

Ascoli, occhi puntati in C: Pennati e Evans nel mirino

Palermo, caccia a una punta: Pucciarelli in cima alla lista

Benevento, per Bianda c'è la concorrenza di due club

Ascoli, altri 300 biglietti disponibili per la trasferta di Pescara

Brescia, Donnarumma: "Grazie Cellino per avermi portato qui"

Hellas Verona, lussazione dell’acromion claveare per Colombatto

Hellas, Setti dovrà risarcire Volpi (Spezia) per 19 milioni di euro

Bellinazzo sul Palermo: "Un fondo anonimo non può acquistare un club"

Venezia, Vrioni: "Esterno? Zenga mi provò già alla Samp in quel ruolo"

Secondo quanto riporta Todomercadoweb , il Wolverhampton sarebbe sulle tracce di Mbaye Diagne. L'attaccante 27enne attualmente in forza ai turchi del Kasimpasa era stato acquistato nel 2013 dalla Juventus.

