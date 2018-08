Wolves-City 1-1 vista dai giornali inglesi. Boly e il gol da pallamano

Il pari del Manchester City sul campo del neopromosso Wolverhampton sorprende. Una partita controversa, che rischiava di vedere gli uomini di Pep Guardiola perdere per colpa di un clamoroso colpo di mani di Willy Boly. Laporte evita il peggio per i citizens: "Gli underdogs danno battaglia e ringraziano un gol iniziale molto controverso prima della risposta di Laporte" scrive il Daily Mail. "Laporte regala un punto ai blues al Molineux" scrive il Manchester Evening News. Il Mirror definisce il gol di Boly da "pallamano", così come il Sun.