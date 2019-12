© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Wolves Nuno Espirito Santo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Watford. Questo il suo pensiero e il suo progetto in vista del nuovo anno: "In vista del 2020 abbiamo molto margine di crescita come squadra, soprattutto se nella prossima finestra di mercato arriveranno dei giocatori giusti in grado di darci qualità diverse da quelle che abbiamo".