Wolves, ingaggiato il wrestler Sin Cara. Ma era solo un pesce d'aprile

Il wrestler Sin Cara è il nuovo direttore dello sviluppo internazionale del Wolverhampton, anzi no. Era uno scherzo. Lo scorso 28 dicembre, il giorno dei "Santi Innocenti" e l'equivalente del pesce d'aprile italiano in Spagna, il profilo Twitter in spagnolo del club delle West Midlands ha annunciato così il suo rinforzo dirigenziale: "I Wolves sono lieti di annunciare l'assunzione di Sin Cara come direttore dello sviluppo internazionale a partire dal 1° gennaio 2020. I suoi compiti includeranno la ricerca di talenti, collaborazioni con scuole calcio e la scoperta di nuove figure internazionali per il futuro dei Wolves. Confidiamo che le tue capacità di atleta ad alte prestazioni e il tuo ampio coinvolgimento con il calcio possano essere pienamente sfruttati in questo aspetto della tua carriera".

Sin Cara, ex lottatore della WWE, ha infatti un grande rapporto di amicizia con l'attaccante del Wolverhampton, Raul Jimenez, come confermato da lui stesso nella smentita arrivata poco più tardi sui suoi canali social: "Tutti sanno che sono un grande sostenitore dei Wolves e del mio grande amico Raul Jimenez. Ma il mio talento è solo sul ring. Continuerò a seguire questo club, anche se per ora sono focalizzato sulla mia carriera", la risposta di Sin Cara/Cinta de Oro.