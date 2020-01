Patrick Cutrone inizierà la partita contro il Watford (ore 16) dalla panchina, con le voci di mercato che coinvolgono la Fiorentina che dunque vengono alimentate dall'ennesima esclusione da parte del tecnico Espirito Santo. L'attaccante era addirittura finito in tribuna nel turno precedente e, nonostante in questo caso sia almeno tornato a disposizione dell'allenatore, la sensazione è che le strade con gli Wolves siano ormai pronte per separarsi con largo anticipo.