Tenere viva - per quanto possibile - la Premier League e riportarsi in seconda posizione, scavalcando quel Leicester abbattuto in casa dallo schiacciasassi Liverpool. Sono questi gli obiettivi del Manchester City di Pep Guardiola, atteso da un impegno molto difficile: l'avversario del posticipo del diciannovesimo turno sarà il Wolverhampton di Patrick Cutrone, ancora una volta in panchina e sempre più vicino al ritorno in Italia. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:

Wolverhampton (3-4-3): Rui Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Moutinho, Neves, Jonny; Traore, Jimenez, Jota.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.