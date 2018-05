Wolves, Neves: "Normale piacere alle big, ma resto qui per la Premier"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ruben Neves, talentuoso centrocampista cresciuto nel Porto che ha appena conquistato la promozione in Premier League col Wolverhampton, ha parlato così a Sky Sports del proprio futuro: "Sono venuto qui per aiutare il club e il club ha aiutato me. Sono davvero felice, è normale che le grandi squadre pensino a me e ai miei compagni. Io voglio restare e giocarmi la prossima edizione della Premier con questa squadra fantastica".