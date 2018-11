© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro il Cardiff: "La sconfitta con l'Huddersfield è stata una grande delusione, una brutta prestazione. Non siamo stati in grado di giocare come al solito. Abbiamo commesso troppi errori. Non stiamo attraversando un buon momento. Nelle ultime cinque partite abbiamo conquistato solo un punto e forse abbiamo giocato bene solo un paio di partite. Adesso dobbiamo pensare ad affrontare gara dopo gara, allenamento dopo allenamento. Dobbiamo ritrovare gli standard a cui ci eravamo abituati".