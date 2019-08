Wolves-Pyunik 4-0, Cutrone show: doppio assist e sfida al Torino

Ben 73’ minuti in campo da protagonista: Patrick Cutrone, attaccante del Wolverhampton, non ha trovato la rete nel match di Europa League contro il Pyunik ma si è reso protagonista di due assist. Prima il passaggio decisivo per Neto, poi il tocco in profondità per Vinagre: manca ancora la rete ma visto l’impatto l’ex Milan può essere già soddisfatto. Ora gli inglesi troveranno il Torino nel prossimo turno, Cutrone avrà l’occasione di potersi sbloccare con la sua nuova squadra.