© foto di Luca Bargellini

Adama Traore, fra una partita con il Wolverhampton e i rumors di mercato che lo vogliono nel mirino di club come Barcellona, City e Liverpool, continua a far parlare di se per la sua muscolatura esplosiva. In ordine cronologico l'ultimo a parlarne è stato Romain Saiss, centrocampista marocchino suo compagno ai Wolves. "Ha un fisico enorme - ha raccontato ai microfoni di RMC Sport in Francia - e tuttavia molto veloce. Ricordo di avergli detto 'Corri come un giocatore di football americano' e lui mi rivelò che quando giocava nel Barcellona alcune franchigie della NFL (la lega professionistica americana, ndr) gli avevano chiesto di fare un provino con loro".