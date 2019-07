Jesus Vallejo è stato ceduto in prestito al Wolverhampton per una stagione e sul proprio account di Twitter ha ammesso di sperare di tornare a vestire la maglia del Real Madrid un giorno: "In questa stagione giocherò in prestito al Wolverhampton. Auguro buona fortuna alla squadra per questa stagione e spero di poter indossare di nuovo la maglia del Real Madrid nella prossima stagione. Sono molto contento. Grazie mille ai Wolves per questa opportunità e ai fan per questo caloroso benvenuto. Non vedo l'ora di allenarmi e giocare con i miei compagni di squadra".

I’m very happy. Thank you so much to @Wolves for this opportunity and to the fans for this warm welcome.

I’m looking forward to training and playing with my teammates.#Wolvesaywe 🐺💛🖤 pic.twitter.com/ZQs9QNCXca

— Jesús Vallejo (@JesusVallejo) July 27, 2019