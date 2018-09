Xavi, partita ufficiale numero 1114: agganciato Javier Zanetti

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Xavi Hernandez, grande stella del Barcellona oggi in forza al club qatariota dell'Al-Sadd, scendendo in campo nel match contro il Qatar FC ha collezionato la sua presenza in campo assoluta in gare ufficiali numero 1.114, divise così: 767 col Barça, 133 con la Nazionale spagnola, 96 con l'attuale club, 61 nel Barça B e 57 nelle selezioni giovanili iberiche. Il quotidiano argentino Olè ricorda che Xavi ha raggiunto come numero di partite giocate in carriera l'ex capitano e attuale vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, col quale ora condivide un primato per quel che riguarda i giocatori di movimento. Il recordman di presenze assoluto è l'ex portiere della Nazionale inglese Peter Shilton, arrivato a 1.390.