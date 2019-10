© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Granit Xhaka rompe il silenzio e spiega le motivazioni della sua reazione dopo la sostituzione nel match di domenica scorsa attraverso un post pubblicato su Instagram: "Dopo aver riflettuto diverso tempo su quello che è successo domenica, vorrei dare delle spiegazioni. Amo questo club e ho sempre dato il 100% sul campo. La mia sensazione di non essere compreso dai tifosi e i ripetuti insulti che ho ricevuto sui social per le prestazioni delle ultime settimane mi hanno ferito profondamente. La gente mi ha detto cose del tipo 'Ti spezzeremo le gambe', 'Uccido tua moglie' o 'Spero che tua figlia prenda il cancro'". Tutto ciò mi ha fatto arrabbiare e il clima avverso che ho percepito allo stadio domenica mi ha fatto raggiungere il punto di ebollizione. In questa situazione, mi sono lasciato trasportare e ho reagito in modo irrispettoso nei confronti dei tifosi che sostengono il club, della squadra e di me stesso. Non era mia intenzione reagire così e mi dispiace che sia arrivato questo alla gente. Il mio desiderio è quello di tornare a un rispetto reciproco, ricordando in primis il nostro amore per il calcio. Andiamo avanti, insieme, in modo positivo".