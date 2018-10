Y.Boys, Chapuisat: "Juve favorita ma lo era anche contro il mio Borussia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stephane Chapuisat, storico attaccante svizzero ed ex giocatore non che attuale caposcout dello Young Boys, ha parlato a Tuttosport della partita di stasera tra gli elvetici e la Juventus: "Bianconeri favoriti per la vittoria della Champions? E' una delle principali candidate, non l'unica. Se la giocherà con Real Madrid, Barcellona e Bayern. Noi spacciati nel girone? E' la prima esperienza e siamo stati sorteggiati in un gruppo durissimo. Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà ma proveremo a stupire. La Juventus è ovviamente favorita contro di noi, ma lo era anche prima della sconfitta che ha subito contro il mio Borussia Dortmund".