Yeray quasi guarito: "Sono al rettilineo finale, ora do più valore alle cose"

Il difensore dell'Athletic, Yeray Alvarez, parla della sua malattia. Il difensore a giugno è stato colpito da un tumore al testicolo e da poche settimane è tornato ad allenarsi: "Questa è la settima settimana dopo il trattamento, si può dire che siamo al rettilineo finale. Ho iniziato a entrare nel gruppo a poco a poco compiendo i passi previsti. Sono molto contento di aver superato questo". Sul ritorno in campo: "Andiamo un passo alla volta. Ciò che ora voglio è sentirmi bene, tornare a sentirmi calciatore, stare con i miei compagni e allenarmi".

Yeray ricorda i momenti più difficili: "La prima notizia è la più importante. Ti prepari a giocare gli Europei Under 21 e improvvisamente ti arriva questa notizia. Sono momenti difficili in cui ti passano per la testa molte cose. Poi sono arrivati i momenti peggiori: la chemioterapia, i sintomi, la settimana post-trattamento. Ma non ho avuto paura. E una volta avuta la prima sessione di trattamento mi sono sentito molto meglio. Oggi dò più valore alle cose rispetto al passato, come le persone che ti appoggiano, la tua famiglia, le persone che stanno passando le stesse cose".