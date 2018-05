Yerry Mina vede solo blaugrana: "Non lascerò il Barça, voglio vincere qui"

© foto di J.M.Colomo

Il Barcellona studia una possibile cessione in prestito, ma Yerry Mina non sembra avere alcuna intenzione di fare le valigie. Intervistato da Mundo Deportivo, il difensore colombiano ha infatti parlato così del suo futuro: "Lasciare il Barça non è qualcosa che mi passa per la testa, non accadrà. Voglio riuscire ad avere successo qui, imparando ogni giorno dai miei compagni e migliorando. Non è facile perché il Barcellona è la migliore squadra del mondo e vuole sempre vincere, ma è una bella sfida".