Young Boys campione, il Basilea ci scherza su: "Abbiate cura del trofeo"

© foto di Alberto Fornasari

Apertura a dir poco curiosa per il quotidiano elvetico Blick. Il Basilea ha infatti voluto comprare la prima pagina del giornale per mandare un messaggio allo Young Boys, fresco campione di Svizzera. "Per favore, abbiate cura del trofeo. Vogliamo vincerlo di nuovo noi l'anno prossimo e riaverlo in buone condizioni", l'ironico fair-play dei rossoblù.