Young Boys, Seoane: "La Juve ha l'ambizione di vincere la Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dello Young Boys Gerardo Seoane ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Juventus: "Si vede che la Juventus ha ambizione di vincere la Champions mentre noi la giochiamo per la prima volta nella storia. Si è visto un buon palleggio ma in area ci serve un po' di astuzia. Si è visto perchè un giocatore della Juve costa 200 milioni e uno dello Young Boys 10".

Ora due gare col Valencia.

"Noi sappiamo qual è il nostro ruolo in questo girone. Vogliamo in ogni gara cercare il massimo con umiltà ma soprattutto vogliamo imparare e capire cosa ci manca per arrivare al top e fare il prossimo salto".