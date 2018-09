Young Boys, Seoane: "Lo United ha la qualità per giocare sul sintetico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo Young Boys si prepara alla prima partita della fase a gironi di Champions League. Domani la formazione svizzera riceverà il Manchester United di José Mourinho. Queste le parole del tecnico Gerardo Seoane, soprattutto relative alle lamentele del rivale portoghese per il terreno di gioco in sintetico: "I giocatori del Manchester United hanno le qualità per giocare sul sintetico, una superficie veloce e tecnica, quindi non c'è alcun problema. Giocheremo contro una grande squadra, allenata da un grande mister, li aspettiamo e li rispettiamo. Normalmente chi fa gol è il più pericoloso, ma loro hanno almeno 8 giocatori capaci di segnare, quindi non ci concentreremo solo su un calciatore".